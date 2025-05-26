اردوغان استقبل رئيس الوزراء الباكستاني في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اسطنبول.

ولفت شريف، الى أنني "تشرفت بلقاء اردوغان هذا المساء في اسطنبول. وشكرته على دعمه الثابت لباكستان خلال المواجهة الأخيرة بين باكستان والهند".

وأكدت الرئاسة التركية أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخصوصا في الطاقة والنقل والدفاع وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم التكنولوجي في مكافحة الإرهاب".

وفي بداية أيار، حذّرت السلطات التركية من "خطر الحرب الشاملة" ودعت البلدين إلى "إظهار الحس السليم واتخاذ تدابير لاحتواء التوتر بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب".