ماكرون وصل إلى فيتنام في مستهل جولة في جنوب شرق آسيا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هانوي عاصمة فيتنام، في مستهل جولة في جنوب شرق آسيا ستقوده إلى أيضا إندونيسيا ثم سنغافورة حتى الجمعة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفيتنامي لونغ كوونغ والأمين العام للحزب الشيوعي تو لام الرئيس الفرنسي برفقة زوجته بريجيت ماكرون غدًا الاثنين، في هذه المحطة الأولى من ثلاث زيارات دولة يجريها في أقل من أسبوع.

وسيلتقي ماكرون الثلثاء المقبل فاعلين في قطاع الطاقة، وهو الموضوع الرئيسي لزيارته، وسيجري حوارا مع طلاب فيتناميين.

وبعدما زار الهند والصين مرات عدة، وأيضا بلدانا في المحيط الهادئ مثل فانواتو وبابوا غينيا الجديدة، ومؤخرا المحيط الهندي، يعتزم الرئيس الفرنسي أن يروج خلال الجولة الجديدة لـ"استراتيجيته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكان قد أعلن ماكرون عن هذه الاستراتيجية في عام 2018، وهي تتضمن اقتراح مسار ثالث على دول المنطقة الواقعة بين فكي المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وقد أصبحت أكثر أهمية الآن بحسب باريس، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتهديداته التجارية.