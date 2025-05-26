وزير الخارجية الألماني: بوتين يدوس على حقوق الإنسان وهذه إساءة لترامب

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، حلفاء كييف إلى "الرد بحزم على روسيا بعدما أطلقت عددا قياسيا من الطائرات المسيّرة على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا".

واعتبر أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدوس على حقوق الإنسان، وهذه إساءة أيضا للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بذل قصارى جهده ليجلس بوتين إلى طاولة المفاوضات".

ورأى فاديفول أن "التطورات الأخيرة في أوكرانيا أظهرت أن "بوتين لا يريد السلام، بل يريد مواصلة الحرب، ويجب ألا نسمح له بذلك".

وقال "لهذا السبب سنوافق على فرض مزيد من العقوبات على المستوى الأوروبي".

وتابع فاديفول إن "العقوبات الجديدة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، وسيتأثر قطاع الطاقة، وقطاعات أخرى أيضا"، مضيفا "سيكون الأمر مؤلما ماليا لروسيا".

في الآن نفسه أكد الوزير الألماني "يدنا ممدودة، أوكرانيا مستعدة للتفاوض. على بوتين أن يجلس إلى طاولة المفاوضات".