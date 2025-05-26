الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تستدعي سفيرها في واشنطن إثر تصريحات بشأن معارضي نتانياهو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "استدعاء السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر بناء على تعليمات هيئة تأديبية حكومية لمناقشة تصريحات أدلى بها في مقابلة بودكاست".
وكان السفير يحيئيل لايتر قد ظهر في برنامج إذاعي على منصة "برايغر-يو" الأميركية اليمينية، اتهم خلاله معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوجيه "افتراءات دموية" إلى الزعيم الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية أن "المدير العام لوزارة الخارجية عيدن بار تال سيستدعي السفير في واشنطن يحيئيل لايتر لجلسة استماع بشأن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية".
وكان يحيئيل لايتر قد ظهر في برنامج إذاعي على منصة "برايغر-يو" الأميركية، اتهم خلاله معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوجيه "افتراءات دموية" إلى الزعيم الإسرائيلي.
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