بدر: الإنتخابات الأخيرة في بيروت أخرجت حالة سياسية جديدة وفضحت الأحجام الحقيقية لبعض النواب

أشار النائب نبيل بدر، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الإنتخابات النيابية المقبلة ستحدّد الأحجام الحقيقية و"القوات" أخدت من رصيد التغيريين في سياق صعودها"، معتبراً أن "الإنتخابات الأخيرة في بيروت أخرجت حالة سياسية جديدة وفضحت الأحجام الحقيقية لبعض النواب".

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