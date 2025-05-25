اجتماع سعودي أوروبي

وجرى خلال الاستقبال استعراض المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استقبل الجبير، معالي المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ، ليو تشنمين.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعمل المناخي والحفاظ على البيئة، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في هذا المجال، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاستقبال السفير الصيني لدى المملكة، تشانغ هوا.
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