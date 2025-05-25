العدل الأميركية: الموقوف بتهمة محاولة إلقاء قنبلة على السفارة الأميركية في تل أبيب هدد باغتيال ترامب

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أن "الموقوف بتهمة محاولة إلقاء قنبلة على السفارة الأميركية في تل أبيب هدد باغتيال ترامب".

وكانت قد أعلنت شرطة تل أبيب، الاثنين الماضي، احتجاز سائح ترك حقيبة ظهر تحتوي على مواد لصنع قنابل "مولوتوف"، أمام مبنى السفارة الأميركية.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن جنسية الشاب، البالغ من العمر 27 عاماً، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المشتبه به سائح ألماني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الشرطة إن الشاب اقترب من أفراد الأمن في وقت مبكر بعد الظهر، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الشاب أبلغ الضباط أنه واجه الحراس «بدافع الغضب من الحكومة الأميركية".