إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أعلن خفر السواحل اليونانيون "إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في الأيام الأخيرة معظمهم من الرجال قبالة جزيرة كريت ونقلهم سالمين إلى مراكز استقبال".

ولفت خفر السواحل، الى أنه "أُنقذ 280 شخصا السبت بينهم 13 قاصرا في خمس عمليات إنقاذ منفصلة. وجرت أربع من هذه العمليات قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة، جنوب جزيرة كريت في شرق البحر الأبيض المتوسط".

أما العملية الخامسة فشملت 53 شخصا نزلوا من قارب مطاطي في ديسكوس في جنوب جزيرة كريت السبت.

وبحسب وكالة "أ ف ب"، أفاد هؤلاء المهاجرون بأنهم "غادروا ليبيا في اتجاه اليونان صباح الجمعة، ودفعوا ما بين 150 و200 ألف جنيه مصري" (2600 و3500 يورو)، ومعهم شاب سوداني يبلغ 24 عاما، اشتُبه في تورطه في تهريبهم وأوقف وقُدّم للمحاكمة".

وأُنقذ الجمعة 263 شخصا، بينهم عشرة قاصرين، في خمس عمليات مختلفة في المنطقة نفسها.

وأكد خفر السواحل تقديم ثلاثة سودانيين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، ومصريَّين لم يُكشف عمرهما، للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة.

وذكرت السلطات اليونانية أن "غالبية من أُنقذوا من السودانيين والمصريين والبنغلادشيين على حد قولهم".