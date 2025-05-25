اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نجدد دعوتنا لوقف إطلاق نار عاجل في غزة وحماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة

أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الى أننا "نشعر بحزن عميق لمقتل زميلين في غارة جوية على منزلهما بخان يونس أمس"، لافتةً الى أن "مقتل زميلينا يؤكد العدد غير المقبول من القتلى المدنيين في غزة".

وقالت اللجنة "نجدد دعوتنا لوقف إطلاق نار عاجل في غزة وحماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة".

وكان قد أفاد الدفاع المدني في غزة السبت بـ"مقتل تسعة أبناء لزوجين فلسطينيين طبيبين في غارة جوية إسرائيلية الجمعة، على مدينة خان يونس بجنوب القطاع المحاصر والمدمر".

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53901، معظمهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار الماضي.