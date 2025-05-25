الجيش: توقيف 111 شخصًا في مناطق عدة لارتكابهم بجرائم مختلفة وضبط أسلحة وذخائر حربية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تنفّذها المؤسّسة العسكريّة في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دوريّة من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 55 شخصًا وفقًا لما يلي:

- دهم منازل مطلوبين في مناطق قصرنبا ونحلة وبريتال وحورتعلا والخضر ويونين ودار الواسعة- بعلبك والمرج- البقاع الغربي وبر الياس وكفرزبد والفيضا ومكسة وقب الياس- زحلة وكفركلا- مرجعيون والكفاءات والصفير- بعبدا، وتوقيف 50 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النّار، وضبط كميّة من الأسلحة والذّخائر الحربيّة؛ بالإضافة إلى أعتدة عسكريّة في حوزتهم.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة الدورة- الهرمل، وتوقيف المواطنين: (م. ر.)، (ز. ر.)، (ح. ر.)، (ص. ر.) و(خ. ر.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم المشاركة في أعمال التّهريب وإطلاق النّار، وضبط كميّة من الأسلحة والذّخائر الحربيّة في حوزتهم".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "وحدات أخرى من الجيش أوقفت 56 شخصًا وفقًا لما يلي:

- توقيف 51 سوريًّا عند حاجز شدرا- عكار، لتجوّلهم دون أوراق قانونيّة داخل الأراضي اللّبنانيّة.

- توقيف المواطن (م. ر.) عند حاجز المدفون- البترون، لحيازته سلاحًا وذخائر حربيّة.

- توقيف المواطن (ا. م.) عند حاجز وطى السهلة- أكروم، لحيازته كميّة من حبوب الكبتاغون.

- توقيف المواطنين (ا. ح.) و(ع. ع.) و(ع. م.) في بلدة دورس- بعلبك ومنطقة وادي داريا- زغرتا، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النّار".

وأوضحت المديريّة أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".