توجّه وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، إلى القضاة، موظّفي الإدارة العامّة، والقوى الأمنيّة والعسكريّة، بالشّكر والتّقدير على "ما بذلوه من جهود جبّارة في الانتخابات البلدية والاختيارية".
وأشار في بيان، إلى أنّكم "أدّيتم مهامكم بمسؤوليّة، وأسهمتم في إنجاح الاستحقاق بما يليق بثقة المواطنين الّتي شكّلت الرّكيزة الأساسيّة لهذا النّجاح. كلّي فخر بما حقّقتموه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار شكر القضاة وموظفي الإدارة والقوى الأمنية والعسكرية: أسهمتم بإنجاح الاستحقاق البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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