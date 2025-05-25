البعريني: نطالب بخطوات دبلوماسية وبمساندة عربية وغربية للبنان لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

اعتبر عضو "تكتّل الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه، أن "لبنان يعيش مرحلة مصيرية تتطلب التعاطي بمسؤولية عالية"، وقال: "أما وقد أنجزنا الاستحقاق البلدي في كل لبنان، فعلى الجميع الانطلاق بسرعة بورشة عمل تعيد للمؤسّسات هيبتها وسلطتها لتقوم بدورها كاملاً في كل لبنان والاهتمام بشؤون الناس ومشاكلهم".

وتابع: "هذا الأمر لا بدّ أن يترافق مع خطوات عملية بما يتعلق ببسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، ونرحب بالخطوات التي تم الاتفاق عليها بين لبنان والسلطة الفلسطينية لمعالجة موضوع المخيّمات، ونتمنى الوصول الى تفاهمات لبنانية، وفق رؤية رئيس الجمهورية، لحل موضوع سلاح حزب الله، كما نطالب في الوقت عينه بخطوات دبلوماسية وبمساندة عربية وغربية للبنان من أجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية".

وختم البعريني: "فلنراقب التطورات المتسارعة من حولنا، ولنبادر من أجل أن يكون لبنان حاضرًا بدوره الفعّال وفق مصلحتنا الوطنية، ولا يكون مهمّشًا او مستبعدًا عمّا يتم طرحه".