قاسم: عيد التحرير غيّر مسار المنطقة سياسيًا وجهاديًا ونقلنا من الخنوع للمقاومة ومن الهزيمة للنصر

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم، في كلمته لمناسبة "عيد المقاومة والتّحرير"، إلى أنّ "نشأة المقاومة كانت طبيعة جداً مع شعب أبي لا يقبل الذل ولا الاحتلال، ولا أن يكون مستسلماً للعدو الإسرائيلي"، مذكّرًا بأنّ "في العام 1978 صدر القرار 425 الّذي يدعو إسرائيل لأن تنسحب من الأراضي اللبنانية، لكنّها لم تنسحب وأنشأت ما سمي وقتها "دولة لبنان الحر" برعايتها ورئاسة الرائد سعد الحر، وهي كانت خطوة أولى لاقتطاع جزء من لبنان وإقامة المستوطنات في لبنان".

ولفت إلى أنّ "منذ العام 1999 بدأ يتنافس رؤساء الوزراء في الكيان على الانسحاب من لبنان، وحاولوا أن يعقدوا اتفاقًا مع لبنان، لكن لم يفلحوا وحاولوا عبر سوريا ولكن لم ينجحوا"، مبيّنًا أنّ "الإسرائيلي خرج قبل الموعد المتوقع، وخرج في الليل ولم يخبر عملائه أنه سيخرج".

وشدّد قاسم على أنّ "25 أيار 2000 انتصار كبير جدًا للمقاومة والشعب المضحي الذي استطاع أن يكسر إسرائيل بخروجها من دون قيد أو شرط من جنوب لبنان"، لافتًا إلى أنّ "عيد التّحرير غيّر مسار المنطقة سياسيا وثقافيا وجهاديا، ونقلنا من الخنوع إلى المقاومة، ومنذ الذل إلى العز، ومن الهزيمة إلى النصر".