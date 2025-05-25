"اليونيفيل" قدمت مساعدات طبية لمستشفى مرجعيون لتعزيز جهوزيته وزيادة المخزون الدوائي

قدّم جنود حفظ السّلام الإسبان في القطاع الشّرقي لليونيفيل، بالتّعاون مع اللّجنة العسكريّة التّقنيّة للبنان (MTC4L)، مساعدات طبيّة لصالح ​مستشفى مرجعيون الحكومي​. وقد أُقيمت مراسم التّسليم الرّسمي في حرم المستشفى، حيث استلم المدير مؤنش كلاكش المساعدات، ووقّع مع قائد القطاع الشّرقي لليونيفيل اللّواء فرناندو رويز غوميز، شهادة التّسليم الرّسميّة.

وأوضحت "​اليونيفيل​" في بيان، أنّ "التبرّع شمل مجموعةً من المعدّات الأساسيّة، من بينها معدّات الحماية الشّخصيّة (PPE)، ومواد متخصّصة في عمليّات إنقاذ المصابين، إضافةً إلى دفعة من الأدوية الأساسيّة"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المساعدات تهدف إلى تعزيز الجهوزيّة التّشغيليّة للمستشفى في حالات الطّوارئ، دعم جهود التّعقيم، وزيادة المخزون الدّوائي، بما يساهم في تحسين الاستجابة لأي أزمات صحيّة أو إنسانيّة محتمَلة".

ولفتت إلى أنّ "هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرّة الّتي تبذلها "اليونيفيل" واللّجنة العسكريّة التّقنيّة لدعم المؤسّسات المدنيّة اللّبنانيّة، وتعزيز صمود البنية التّحتيّة الصّحيّة، خصوصًا في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر. كما تعكس روح التّعاون الدّولي الّتي تقوم عليها عمليّات حفظ السّلام، وتُعزّز الثّقة المتبادلة بين قوّات اليونيفيل والمجتمعات المضيفة".

وركّزت على أنّ "من خلال هذا التبرّع، تؤكّد "اليونيفيل" مجدّدًا دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسّلام والتنمية المستدامة في جنوب لبنان، مبرزةً قدرة التّعاون الدّولي على إحداث أثر ملموس وإيجابي في حياة النّاس".