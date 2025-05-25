المونسنيور مرون ترأس قداسًا على نية المجلس البلدي والمخاتير في أردة- زغرتا

احتفل خادم رعيّة مار سمعان رميلة- أردة النّائب الأسقفي الخاص لشؤون الكهنة في أبرشية طرابلس المارونيّة المونسنيور سايد مرون، بقدّاس على نيّة المجلس البلدي المنتخَب في أردة قضاء زغرتا، مع المخاتير في النّطاق البلدي، في كنيسة القديسة ريتا، الّتي تتواجد فيها الذّخائر من إيطاليا. وقد حضر القدّاس أعضاء المجلس البلدي المنتخبون برئاسة العميد المتقاعد ميلاد فوزي صليبا.

وبعد القدّاس، جدّد المونسنيور مرون التّهاني للمجلس البلدي والمخاتير خلال كلمة ألقاها، واضعًا كل الإمكانيّات بتصرّف المجلس البلدي "من أجل التّعاون والتّنسيق لخدمة بلدة أردة الوطنيّة"، مقدّمًا التّهنئة القلبيّة الحارّة باسم الكنيسة والرّعيّة.