الرئيس عون هنأ الفائزين بالانتخابات البلدية: اعملوا بروح الفريق الواحد للبنان أقوى وأكثر ازدهارًا

تقدّم رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في كلمة وجّهها إلى اللّبنانيّين بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات اللّبنانيّة بنجاح،​​​​​ بأحرّ التّهاني إلى "جميع الفائزين في هذا الاستحقاق الدّيمقراطي المهم، سواء أولئك الّذين نالوا ثقة النّاخبين من خلال صناديق الاقتراع، أو الّذين حظوا بإجماع مجتمعاتهم المحليّة من خلال التّزكية. إنّ فوزكم يحمل معه مسؤوليّةً عظيمةً وأمانةً ثقيلةً وضعها المواطنون على أكتاف من انتخبوهم".

وشدّد على أنّ "المرحلة الّتي تنتظركم تتطلّب منكم العمل بجدّ واجتهاد، لتحقيق تطلّعات ناخبيكم المشروعة في التّنمية الشّاملة لبلداتكم وقراكم اللّبنانيّة العزيزة. وبالتالي عليكم أن تكونوا: صوت النّاس الأمين الّذي يعبّر عن احتياجاتهم وآمالهم في الحصول على الخدمات الأساسيّة من مياه وكهرباء وطرقات وصرف صحّي، لاسيّما وأنّ المحرّك الأساسي للتّنمية المحليّة من خلال وضع خطط عمليّة لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات البلديّة وخلق فرص عمل للشّباب، فضلًا عن أنّ المجالس البلديّة هي الجسر الواصل بين المواطنين والمؤسّسات الرّسميّة، وذلك لتسهيل إنجاز معاملاتهم وحل مشاكلهم اليوميّة".

وتوجّه الرّئيس عون إليهم، بالقول: "كونوا الحارس الأمين على المال العام، من خلال الشّفافيّة في الإدارة والمحاسبة والرّقابة على الموارد الماليّة البلديّة، والدّاعم للمبادرات المجتمعيّة الّتي تعزّز التّماسك الاجتماعي وتحافظ على التّراث والهويّة المحليّة".

ووجّه التّحية والشّكر إلى "كل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم"، قائلًا: "أشكر وزارة الداخلية والبلديات وجميع الموظّفين الإداريّين، الّذين عملوا بمهنيّة عالية لضمان سير العمليّة الانتخابيّة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

كما أعرب عن تقديره "جهود جميع العاملين في اللّجان الانتخابيّة والمشرفين على توزيع المواد الانتخابيّة وتجهيز مراكز الاقتراع، الّذين ضمنوا وصول حق الاقتراع إلى كل مواطن في أقاصي لبنان"، منوّهًا بـ"دور وزارة العدل والقضاة ورؤساء لجان القيد ومعاونيهم، على المتابعة الدّقيقة الّتي جعلت من نتائج الانتخابات خالية من الشّوائب، فضلًا عن النّظر بسرعة في كل المراجعات الّتي تطلّبت قرارات قضائيّة".

وأثنى الرّئيس عون على "دور وزارة الدفاع الوطني وعلى جهود قوى الأمن الدّاخلي والجيش اللّبناني والأمن العام وأمن الدّولة وجميع الأجهزة الأمنيّة، الّتي سهرت على حفظ الأمن والنّظام، وضمنت أجواءً آمنةً ومريحةً للنّاخبين لممارسة حقّهم الديمقراطي".

وأشار إلى أنّ "نجاح هذا الاستحقاق يؤكّد مرّةً أخرى على حيوية الدّيمقراطيّة اللّبنانيّة، وعلى التزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة"، داعيًا جميع المنتخَبين الجدد إلى أن "يكونوا عند حسن ظنّ ناخبيهم، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهارًا، لبنان يليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق".

ولفت إلى "أنّنا إذا كنّا أبرزنا الإيجابيّات في العمليّة الانتخابيّة الّتي انتهت بسلام، إلّا أنّه يقتضي الواقع الإقرار بحصول تجاوزات وأخطاء وثغرات عملت الجهات المعنيّة على معالجتها قدر الإمكان، لكن لا بدّ من أخذ العِبر لعدم تكرارها"، مؤكّدًا أنّه "سيكون على عاتق الحكومة أن تعمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية بعد سنة من الآن، خالية من الشّوائب، ممّا يقتضي إعادة النّظر في القوانين الانتخابيّة من جهة، وتأمين الجهوزيّة في التّنظيم وإدارة العمليّات الانتخابيّة من جهة ثانية، لتكون معبّرةً عن أماني اللّبنانيّين وتطلّعاتهم لمستقبل أفضل".