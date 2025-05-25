الحشيمي هنأ الحجار على إنجاز الانتخابات: ندعم استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة

وجّه النّائب ​بلال الحشيمي​، "أسمى آيّات التّهنئة والتّقدير إلى وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، على الجهود الجبّارة الّتي بذلها لإنجاز ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ في موعدها، رغم التّحدّيات السّياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة الّتي تعصف بالبلاد".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الإنجاز الوطني ليس مجرّد استحقاق إداري، بل هو تأكيد لالتزام ​الدولة اللبنانية​ بمبادئ الدّيمقراطيّة وتثبيت سيادتها على كامل أراضيها، كما يُعدّ رسالة أمل وثقة إلى ​الشعب اللبناني​ بأنّ مؤسّسات الدّولة لا تزال قادرة على العمل والوفاء بالتزاماتها، عندما تتوافر الإرادة والقيادة الصّادقة".

وأشار الحشيمي إلى أنّ "الحجار قد أثبت أنّ الإدارة اللّبنانيّة، حين تتسلّح بالكفاءة والعزم، قادرة على تنظيم استحقاقات شفّافة وناجحة، حتّى في أصعب الظّروف". وثمّن عاليًا "هذا الأداء المسؤول"، معلنًا "وقوفنا إلى جانب كل من يعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسّسات".

ووجّه "كل التّقدير للحجار ولطاقم الوزارة، مع تمنّياتنا بالتّوفيق في الاستحقاقات المقبلة، خصوصًا على طريق التّحضير للانتخابات النّيابيّة المقبلة. كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثّقة بالدّولة ومؤسّساتها".