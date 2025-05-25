توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد نقابات العمال في الشمال والنقابة العامة المصرية

وقّع كل من اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال، والنّقابة العامّة في مصر، بروتوكول تعاون ثنائي يهدف إلى "تعزيز علاقات الصّداقة والتّعاون، بهدف تنفيذ أنشطة التّعاون بين الجانبين وفقًا لقوانين البلدين، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمّال، وتحسين الرّعاية الاجتماعيّة لهم، والمساهمة بتعزيز التّبادلات بين شعبَي البلدين في مصر ولبنان، وإجراء حوارات والتّفاوض على اتفاقيّة المفاوضة الجماعيّة بشروط أكثر ملائمة للعمال".

وينصّ البروتوكول أيضًا على "التّدريب وتحسين المهارات، والاهتمام بتوظيف وتدريب النّقابيّين وبناء القوّة النّقابيّة، على أن يقوم الجانبان الموقّعان بإجراء برنامج الزّيارات كل عام، وأن ترسل كل جهة التّفاصيل للجهة الأخرى؛ وأن يقوم الجانبان بعقد دورات تدريبيّة مشتركة بهدف تثقيف القيادات النّقابيّة في مجالات العمل والعمال كافّة".

في هذا الإطار، نوّه رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال شادي السيد، بـ"أهميّة هذا التّعاون، والتّطلّع بجديّة إلى الاستفادة من هذه التّجربة، لا سيّما في ما يتعلّق بدعم النّقابيّين، خصوصًا في قطاع النقل وقطاعات أخرى حيويّة".

وأعرب عن سعادته بـ"تعزيز التّواصل مع الرّفاق في مصر، هذه الدّولة الشّقيقة الّتي نعتبرها "أم الدنيا" بحق، وقد شكّل تضامنها مع لبنان وطرابلس عبر التّاريخ محطّةً مشرقةً في العلاقات الأخويّة المشتركة"، مركّزًا على أنّ "مصر كانت وما زالت نموذجًا رائدًا في النّضال الشّعبي والنّقابي، ومصدر إلهام للثّورات والتّحوّلات الاجتماعيّة".

تمّ توقيع الإتفاق خلال احتفال بحضور السيّد، نائب رئيس اتحاد النقل البري النقيب محمد الخير، رئيس دائرة العمل بالشمال بيوتر فلو، رئيس الرابطة الثقافية رامز فري، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، رئيس اتحاد عمال بيروت شفيق حميدي صقر وهيثم المبيض ومممثلين عن نقابة عمال بلدية طرابلس والميناء ونقابات أخرى.