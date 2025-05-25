الأسمر هنأ البلديات الفائزة في جزين: نتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل والإنماء

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​سعيد الأسمر​، إلى أنّ "مع انتهاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، نتوجّه بالتّهنئة إلى ​الشعب اللبناني​ عامّةً، وإلى أهلنا الأعزّاء في منطقة ​جزين​ خاصّةً، على إنجاز هذا الاستحقاق الدّيمقراطي الّذي يعكس روح المشاركة والمسؤوليّة الوطنيّة".

وهنّأ في تصريح، جميع البلديّات الفائزة في قضاء جزين، مؤكّدًا "حرصنا واستعدادنا الكامل للتّعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق التّنمية المستدامة، وتلبية الحاجات اليوميّة والخدمات الأساسيّة والملحّة لأبناء المنطقة". وشدّد على "أنّنا نؤمن أنّ العمل البلدي هو شراكة بين المجتمع المحلّي وممثّليه المنتخبين، وأنّ نجاحه يعتمد على الشّفافيّة، والمثابرة، والتّكامل بين كل الجهات".

ولفت إلى "أنّنا نتطلّع إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل والإنماء، آملين أن تشهد منطقتنا المزيد من التّقدّم والاستقرار، لما فيه خير أهلها جميعًا".