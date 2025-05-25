أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أننا "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نسبب تأخيرا ونرغب برفع العقوبات سريعا ولن نتردد في تحقيق ذلك"، مضيفاً "نتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا". وقال عراقجي "تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: نتفاوض بهدوء ونتحلى بالصبر ولن نتنازل عن حقوق شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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