الحشيمي: الإنجاز الوطني الذي حصل هو تأكيد لالتزام الدولة اللبنانية بمبادئ الديمقراطية وتثبيت سيادتها

وجه النائب بلال الحشيمي، "أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على الجهود الجبارة التي بذلها لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد".

ولفت الحشيمي، الى أن "هذا الإنجاز الوطني ليس مجرّد استحقاق إداري، بل هو تأكيد لالتزام الدولة اللبنانية بمبادئ الديمقراطية وتثبيت سيادتها على كامل أراضيها، كما يُعدّ رسالة أمل وثقة إلى الشعب اللبناني بأن مؤسسات الدولة لا تزال قادرة على العمل والوفاء بالتزاماتها، عندما تتوافر الإرادة والقيادة الصادقة".

وأضاف "لقد أثبت الحجار أن الإدارة اللبنانية، حين تتسلّح بالكفاءة والعزم، قادرة على تنظيم استحقاقات شفافة وناجحة، حتى في أصعب الظروف. وإننا إذ نثمّن عالياً هذا الأداء المسؤول، نؤكد وقوفنا إلى جانب كل من يعمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات".

وقال "كل دعمنا لاستمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها" .