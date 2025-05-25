وزارة الداخلية نشرت نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء حاصبيا

نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلديّة والاختياريّة للعام 2025 في قضاء حاصبيا. للاطلاع على النّتائج، الرّجاء النّقرهنا.

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