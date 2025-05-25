وزير العدل شكر الحجار والقوى الامنية والقضاة على انجاز الاستحقاق الانتخابي

لفت وزير العدل ​عادل نصار​ إلى أنّ "حلقة ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ اكتملت، وتمّ إنجاز هذا الاستحقاق بنجاح، بتوجيهات رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء".

وأشار في بيان، إلى أنّه "إن كان احترام الاستحقاقات الدّستوريّة واجبًا وطنيًّا، فلا بدّ من توجيه رسالة تقدير للوزارات المعنيّة والقوى الأمنيّة كافّة، وعلى وجه الخصوص لوزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، الّذي أدار هذا الاستحقاق بكفاءة واقتدار، رغم ضيق الوقت والقدرات اللّوجستيّة المحدودة".

ووجّه نصّار شكرًا خاصًّا إلى "السّلك القضائي الكريم وجميع القضاة الّذين شاركوا في هذا الاستحقاق، والّذين أدّوا دورهم بدقّة وشفافيّة، وكانوا بحقّ "جنود الظّل" الّذين عملوا ليلًا ونهارًا بعد انتهاء عمليّات الاقتراع، لضمان صدور النّتائج بشكل نزيه وموثوق" .

وتقدّم بأحرّ التّهاني لجميع الفائزين في هذه الانتخابات، معربًا عن أمله في أن "تتضافر الجهود لما فيه خير المدن والبلدات اللّبنانيّة، وتعزيز مسار التّنمية فيها".