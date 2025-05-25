عبد المسيح ثمّن انطلاقة العهد بإتمام الاستحقاق البلدي بنجاح: لا كرامة تُصان بظل أي سلاح خارج الشرعية

أشار النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى أنّ "مع انتهاء الاستحقاق البلدي والاختياري على امتداد الأراضي اللّبنانيّة، نثمّن انطلاقة العهد والحكومة بإتمام هذا الاستحقاق الدّيمقراطي بنجاح، رغم التّحدّيات".

ووجّه في تصريح، تحيّة خاصّةً للجيش اللّبناني والأجهزة الأمنيّة كافّة والإدارات المحليّة لـ"نجاحهم في الإدارة والحماية"، لافتًا إلى أنّها "خطوة في الاتجاه الصّحيح نحو استعادة انتظام الحياة السّياسيّة وبناء دولة القانون والمؤسّسات".

من جهة ثانية، أكّد "في ذكرى 25 أيّار، أنّ لا سيادة تُستكمل إلّا بسيطرة الدّولة على كامل أراضيها، ولا كرامة تُصان في ظل أي سلاح خارج الشّرعيّة"، مشدّدًا على أنّ "التّحرير الحقيقي يُستكمَل بتحرير القرار، والاستقلال الحقيقي يتجلّى ببناء دولة قويّة بجيشها وقضائها ومؤسّساتها وشعبها الحر".