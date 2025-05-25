جعجع وعقيلته وصلا إلى زحلة لتهنئة اللائحة الفائزة في الانتخابات البلدية

وصل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النّائبة ستريدا جعجع إلى فندق قادري الكبير في زحلة، لتقديم التّهنئة للائحة "قلب زحلة" بعد فوزها في الانتخابات البلدية والاختياريّة الّتي جرت الأسبوع الماضي. وكان في استقباله رئيس اللّائحة وأعضاؤها.

ويستقبل أعضاء اللّائحة المهنّئين حتّى السّاعة الثّامنة مساءً، على أن يلي حفل الاستقبال احتفال شعبي في ساحة الشّهداء عند السّاعة الثّامنة والنّصف من مساء اليوم.