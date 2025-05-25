وصل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النّائبة ستريدا جعجع إلى فندق قادري الكبير في زحلة، لتقديم التّهنئة للائحة "قلب زحلة" بعد فوزها في الانتخابات البلدية والاختياريّة الّتي جرت الأسبوع الماضي. وكان في استقباله رئيس اللّائحة وأعضاؤها.
ويستقبل أعضاء اللّائحة المهنّئين حتّى السّاعة الثّامنة مساءً، على أن يلي حفل الاستقبال احتفال شعبي في ساحة الشّهداء عند السّاعة الثّامنة والنّصف من مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع وعقيلته وصلا إلى زحلة لتهنئة اللائحة الفائزة في الانتخابات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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