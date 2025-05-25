لاوندس بأمر عام للعسكريين: كان لكم دور محوري بترسيخ الأمان والاستقرار خلال الانتخابات

أشار المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن ​إدكار لاوندس​، في أمر عام وجّهه إلى العسكريّين، بمناسبة إنجاز ​الانتخابات البلدية والاختيارية​، إلى أنّ "إنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري لهذا العام أتى بمستوى عالٍ من الحرّيّة والانضباط، وكان لعناصر المديريّة العامّة لأمن الدّولة دور محوري في ترسيخ مناخ الأمان والاستقرار الّذي احتضن هذا المسار الدّيمقراطي".

وأكّد أنّ "الانتشار الميداني والجهوزيّة الكاملة، والالتزام بتوجيهات السّلطة السّياسيّة المتمثّلة برئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء ومواكبتهم الدّائمة لعملنا، إلى جانب التّعاون الوثيق مع رفاقكم في مؤسّسة الجيش وسائر القوى الأمنيّة، ساهمت جميعها في حماية العمليّة الانتخابيّة من محاولات العبث والتّشويش".

وشدّد لاوندس على أنّ "الجهد النّوعي الّذي بذلتموه، تجلّى بشكل خاص في التّصدّي لمحاولات الرّشوة الانتخابيّة، حيث أفضى تعاونكم المهني والشفّاف مع النّيابات العامّة في مختلف المحافظات، إلى توقيف عدد من المتورّطين، ضمن إطار قانوني سليم واحترام كامل للأصول القضائيّة".

ولفت إلى أنّ "​المديرية العامة لأمن الدولة​ هي شريك فعّال مع القضاء في تطبيق القانون وحماية الشّرعيّة. وما أنجزتموه خلال هذا الاستحقاق لم يكن مهمّةً عاديّةً، بل محطّة مفصليّة رسّخت ثقة المواطنين بمؤسّستكم، وأكّدت أنّ الشّعار الّذي نرفعه "ثقة النّاس وحمايتهم وحماية مؤسّسات الدّولة" هو التزام دائم، سلوك يومي، وعقيدة راسخة".

كما توجّه إلى العسكريّين، قائلًا: "إنّ قيادة المديريّة، إذ تعبّر عن اعتزازها بكم، تدعوكم إلى الحفاظ على هذا المستوى من الحرفيّة والانضباط في كل استحقاق مقبل، لأنّ الوطن لا يُحمى بالشّعارات، بل برجال يؤمنون بدولة القانون ويعملون في كنفها. تحيّة لكل من ساهم، ومن أي موقع كان، في إنجاح هذه المهمّة الوطنيّة".