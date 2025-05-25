الخارجية الإيرانية: استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على تصريحات مسيئة من وزير الخارجية الفرنسي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن "استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على تصريحات مسيئة من وزير الخارجية الفرنسي". وأكدت الخارجية، أن "مواقف وزير الخارجية الفرنسي غير مسؤولة واستفزازية وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية الإيرانية". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو انتقد في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي "قمع النظام الإيراني" بعد تتويج بناهي.

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