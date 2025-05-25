الجيش الأوغندي أعلن تعليق كل أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا

أعلن الجيش الأوغندي "تعليق كل أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا"، متهما السفير الألماني بـ"الانخراط في أنشطة تخريبية".

ولفت المتحدث باسم الجيش كريس ماغيزي، الى أن " قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت على الفور جميع أنشطة الدفاع والتعاون العسكري الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت ردا على تقارير استخباراتية موثوقة تفيد بأن سعادة السفير الألماني الحالي في أوغندا ماتياس شاور ينخرط بنشاط في أنشطة تخريبية في البلاد".

وأشار ماغيزي إلى أن التعليق "سيظل ساري المفعول حتى تحلّ بشكل كامل مسألة ضلوع السفير مع قوى سياسية عسكرية معادية تعمل في البلاد ضد الحكومة الأوغندية".

ولم تعلق السفارة الألمانية في أوغندا علنا على المسألة.

وأتى هذا التصعيد في أعقاب بيان آخر للجيش الجمعة، اتهم عددا من البعثات الدبلوماسية الأوروبية بدعم "مجموعات سلبية وخائنة" معارضة للحكومة، مشيرا خصوصا إلى السفير الألماني ماتياس شاور.