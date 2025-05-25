السفير الأميركي لدى الناتو: لن ندخل في اتفاق مع إيران لا يمكن التحقق منه ومن تنفيذه في المستقبل

أعلن السفير الأميركي لدى الناتو ماثيو ويتيكر في خديث لفوكس نيوز، أننا "لن ندخل في اتفاق مع إيران لا يمكن التحقق منه ومن تنفيذه في المستقبل، وترامب كان واضحا بأن #إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بحل تفاوضي أو بآخر".

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