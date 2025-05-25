الداخلية السورية أعلنت تعيينات قادة الأمن الداخلي في عدد من المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية السورية تعيينات قادة الأمن الداخلي في عدد من المحافظات.
وأوضحت أنّه تمّ تعيين العميد شاهر جبر عمران قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة درعا، العميد مرهف خالد النعسان قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة حمص، العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة حماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة اللاذقية.
وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ تعيين العميد محمد قصي يوسف الناصير قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة القنيطرة، العميد أحمد هيثم الدالاتي قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة السويداء، والعميد غسان محمد باكير قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة إدلب".
وذكرت أنّه جرى كذلك تعيين العقيد محمد جمعة عبد الغني قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة حلب، العقيد عبد العال محمد عبد العال قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان قائدًا للأمن الدّاخلي في محافظة دير الزور".
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