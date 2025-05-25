عمدة موسكو: الدفاع الجوي دمر مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن "الدفاع الجوي دمر مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة". هذا وأعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الروسية، عن "مقتل امرأة وإصابة رجل بنيران مسيرة أوكرانية استهدفت سيارة في المقاطعة".

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