هيئة الطيران الروسية: عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية

أعلنت هيئة الطيران الروسية، عن "عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية".

وكانت قد أفادت وكالة "روسافياتسيا" الروسية للطيران بأنه تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي.

وأكدت الوكالة أن "القيود المؤقتة المفروضة على تشغيل المطارات هو إجراء ضروري لضمان سلامة الطيران".

وجاء في بيان وكالة الطيران الروسية أنّ "الموانىء الجوية لن تستقبل مؤقتا أي طائرات، كما لن تغادره أيضا الرحلات الجوية المقررة"، مشيرة إلى أن "طواقم الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وخدمات المطار، جميعهم يتخذون التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران وهذه أولوية".

ولفت عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الى أن "قوات الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو"، مضيفا أن "متخصصين من خدمات الطوارئ كانوا في المواقع التي سقط فيها الحطام".