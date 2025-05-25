السلطات الهندية: غرق سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل بضائع خطرة قبالة سواحل الهند

اعلنت السلطات الهندية عن "غرق سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل بضائع خطرة قبالة سواحل الهند"، مشيرة إلى "إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24".
وبحسب السلطات، كانت سفينة الشحن "MSC ELSA 3" البالغ طولها 184 مترا والمتجهة من ميناء فيزينغام إلى كوشي في ولاية كيرالا (جنوب الهند)، ارسلت نداء استغاثة السبت.
وعلى الاثر، أقلعت طائرات تابعة للبحرية الهندية ورصدت عوامات نجاة فيما كانت سفينة الحاويات تميل على بعد حوالى 70 كيلومترا من كوشي.
وأضافت السلطات أن "السفينة غرقت وعلى متنها 640 حاوية، بينها 13 حاوية تحتوي على بضائع خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم".
ولم تحدد وزارة الدفاع طبيعة البضائع الخطرة.
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