وزير المال الألماني: ندعو إلى مفاوضات جديّة مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل إلى "مفاوضات جديّة مع الولايات المتحدة، فنحن لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة"، مضيفا أنه "ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت".

ولفت كلينغبايل إلى أن "الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا" إلى الخطر.

وجاء تهديد ترامب الجمعة إذ قال إن "المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج"، مضيفا أنه "سيتم تطبيق الرسوم اعتبارا من الأول من حزيران، أي بعد أسبوع فقط".

وقال ترامب إن "رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، فالاتحاد الأوروبي اجتمع على استغلالنا".