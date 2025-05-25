نتانياهو: زيني مرشح مناسب لمنصب رئيس الشاباك وقد اكتشف المشكلة في غزة وسنعمل على حلها

نتنياهو: أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "زيني مرشح مناسب لمنصب رئيس الشاباك وقد اكتشف المشكلة في غزة وسنعمل على حلها"، لافتاً الى أن "رئيس الحكومة هو من يقترح مرشحه لرئاسة الشاباك ويجب عدم تأخير تعيين زيني في المنصب لأعذار واهية".

وقد أشار بيان صدر عن مكتب نتانياهو إلى أن "تعيين الرئيس الجديد للشاباك لا يزال بحاجة إلى موافقة لجنة مراجعة والمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)"، مؤكدا أن "الجنرال ديفيد زيني لن يتدخل في التحقيق بشأن قضية قطر غيت".

وأثار إعلان نتانياهو تسمية زيني لمنصب رئيس الشاباك جدلا في إسرائيل، بعدما حظرت المدعية العامة للدولة على رئيس الوزراء تسمية خلف لرونين بار، خشية "تضارب مصالح" مع قضية "قطر غيت"، في ظلّ توتر بين نتانياهو والسلطة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رونين بار.