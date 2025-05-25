شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: تعديلات قوانين الانتخابات تتوافق مع الدستور وتحقق التمثيل العادل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروعي القانونين المقدمين من بعض النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وقال النائب إيهاب الطماوي، في كلمته: "أتقدم بالشكر للزملاء الأعزاء أعضاء المجلس الذين تقدموا بمشروع القانون المعروض علينا اليوم"، وتابع: "دائما ما يطمح المواطن في أن يأتي تقسيمٍ الدوائر الانتخابية، تقسيما عادلا، لا يُفتت إرادته ولا يختزل أصوات مجتمعة، حتى تبقى الخريطة الانتخابية مرآة صادقة للواقع السكاني والاجتماعي والجغرافي، وأن كل ما يريده المواطن- وهو حق له - أن يرى كل شارع ممثَّلاً، وكل فئة مسموعة، وكل شريحة شريكة في اختيار البرلمان، وكأن من قام بوضع مشروع القانون المعروض علينا وقام بصياغته شارك المواطن آماله و طموحاته وسمع أمانيه، وكيف لا وهو نائب عن الشعب".

وأضاف أن مشروع القانون المعروض، والمتضمن تعديلات من بينها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد؛ يعد نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط التشريعي، إذ تميّز بصياغة محكمة ورصينة، وقد استوفت الأصول الفنية المطلوبة في إعداد التشريعات، وحرص واضع المشروع على التوافق الكامل مع أحكام الدستور، واستلهم من بين سطور منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا قواعد تشريعية صريحة، ليس هذا وحسب، بل استند إلى مصادر موثوقة ومحدثة عند إجراء عملياته الحسابية، التى بنى عليها تقسيماته وتوزيعاته الجديدة.

وقال الطماوي، إن التعديلات التى أتى بها مشروع القانون جاءت من خلال رؤية متعمقة للواقع الوطني، فلم تكن مجرّد تعديلات في الشكل أو الأرقام؛ بل تعديلات انطلقت من واقع الإنصاف السياسي، صيغت بمهارة لتمنح كل مواطن فرصة عادلة للتعبير عن إرادته في إطار انتخابي متوازن، واختتم: وبناء عليه، أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ.