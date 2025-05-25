شكرا لقرائتكم خبر عن راعي مصر عضو التحالف الوطني تحتفل بتشغيل 7 مراكز جديدة لخدمة الأسرة والطفل فى 5 محافظات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استكمال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفل بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، احتفلت مؤسسة "راعي مصر" بإسناد 7 مراكز للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى خدمة وبناء الإنسان من خلال دعم وتنمية قدرات المرأة والطفل.

توزعت هذه المراكز في خمس محافظات على مستوى الجمهورية، وهي المنوفية (مركز شما)، البحيرة (مركزي سيدي غازي وسنهور)، سوهاج (مركزي البطاح وبناويط)، قنا (مركز بخانس)، والإسماعيلية (مركز الأبطال).

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مسيرة النجاح التي تسعى مؤسسة "راعي مصر" لتحقيقها في مجال التنمية المجتمعية، حيث تؤمن المؤسسة بأهمية تمكين المرأة والطفل وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع، من خلال تقديم برامج متنوعة تشمل التوعية، والدعم النفسي، والتأهيل المهني، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين في هذه القرى.

جدير بالذكر أن مؤسسات التحالف الوطني تدير 47 مركز لتنمية الأسرة والطفلة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مما يعكس إضافة نوعية لخريطة العمل الأهلي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعي الكامل بقضايا الأسرة والطفولة، في ظل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ربوع الجمهورية.