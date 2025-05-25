شكرا لقرائتكم خبر عن "السجن المؤبد مش 25 سنة".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المؤبد مش 25 سنة.. عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته"، استعرض خلاله عقوبة السجن المؤبد التي هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته، ببساطة: أي أنه سيخرج من السجن إلى القبر، والقول بأن السجن المؤبد مدته 20 سنة أو 25 سنة، هو اعتقاد خاطئ غير صحيح، حيث يذهب البعض إلى القول بأن عقوبة السجن المؤبد هى فترة زمنية تكون ما بين 20 أو 25 سنة، وهذا اعتقاد خاطئ، فبحسب قانون العقوبات المصري فإن السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه "مدى الحياة" داخل السجن.

ولا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل، فما هو السجن المؤبد في القانون المصري؟ السجن المؤبد يعني إن الشخص المحكوم عليه يظل في السجن مدى الحياة، وهذا حسب نص المادة 14 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على: "السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه في السجن طوال حياته، ما لم يُعف عنه أو يُبدل الحكم بحكم آخر"، ببساطة شديدة: السجن المؤبد = طول العمر.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية السجن المؤبد ومدته وفقا للقانون، وربط المؤبد بشكل دائم بالسجن 25 سنة، حيث أن المواطن يردد ذلك لأن هناك حد أدنى للمدة التي من الممكن أن يُحبسها الشخص قبل التفكير في طلب الإفراج الشرطي، وهذا يكون غالبًا بعد قضاء 20 سنة فعلية من مدة العقوبة، بشرط يكون سلوكه ممتاز وليس هناك مانع أمني، وهناك حالات معينة من الممكن أن تكون 25 سنة حسب تقدير الجهة المختصة، وهذا حسب المادة 52 من قانون تنظيم السجون، ولكن من المهم جدًا فهم أن هذا الأمر ليس إلزامى، بمعنى لا يعنى أن من صدر ضده حكم بالمؤبد سيخرج بعد 25 سنة تلقائيًا – لا – لأن القرار يرجع للدولة وفي حالات معينة، فالمؤبد ليس عقوبة لها مدة محددة، لكن من الممكن أن يتم العفو أو تخفيف العقوبة بموجب: عفو رئاسي أو إفراج شرطي بشروط صارمة، بمعنى أدق الذى يصدر ضده حكم بالمؤبد يظل محبوس مدى الحياة إلا لو حصل عفو أو أمر قانونى أخر .

وإليكم التفاصيل كاملة:

"المؤبد مش 25 سنة".. عقوبة السجن المؤبد هي سلب حرية المحكوم عليه بها مدى حياته.. وبمعنى أدق المتهم سيخرج من السجن للقبر.. والخطأ الشائع في الإعلام والدراما وعلى المستوى الشعبي بأن المؤبد 20 سنة أو 25 سنة





برلمانى