شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: كنت أتمنى أن يتقدم ممثلي أحزاب المعارضة فى البرلمان بمشروع قانون للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون، ونفاضل بينهم ونختار الأفضل .

وقال النائب علاء عابد، مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، حيث راعى مشروع القانون كوتة للمرأة 25% والشباب،والمصريين فى الخارج، والأقباط، وذوي الهمم.

وتابع النائب علاء عابد، أنه ليس هناك اجتهاد فى النص، حيث راعي مشروعي القانونين المتقدمين الإنحراف المعياري والذي لا يتجاوز 25%، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة راعت كل ذلك، تمثيل الفئات السبعة والوزن النسبي، والإنحراف المعياري، والمحافظات الحدودية .

ووجه النائب علاء عابد الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي ومقدمي مشروع القانونين لتحقيقها التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات والجهد المبذول في مشروع القانونين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.