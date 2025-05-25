شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنائب التنسيقية.. بدء التشغيل التجريبى لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدء التشغيل التجريبي لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام، أمس السبت، وذلك داخل مركز شباب دار السلام.

وكان النائب محمد تيسير مطر قد تقدم بطلب لوزير العدل، لإنشاء فرع لتقديم خدمات الشهر العقاري لمواطني دار السلام، وبدأت مراحل التدشين والإنشاءات بعد موافقة وزير العدل، داخل مركز الشباب، بعد الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة.

وشهدت فعاليات بدء التشغيل التجريبي، ترحيبا لافتا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم لبدء فعاليات التشغيل التجريبي لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام، وتقديم الشكر لنائب التنسيقية على جهوده في تلبية طلباتهم وتحقيق متطلباتهم.

جاء ذلك بحضور منى المصري، أمين مكتب جنوب القاهرة، أمل رضا، أمين مساعد مكتب جنوب القاهرة، دكتور إسلام عطية، مفتش فني لمساعد وزير العدل، أيمن جمال، مدير مكتب الشهر العقاري بدار السلام، ميشيل جمال، الكاتب الأول لمكتب جنوب القاهرة، والموظفين العاملين بمكتب الشهر العقاري.



خلال زيارة نائب التنسيقية



بدء التشغيل التجريبي لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بدار السلام (1)