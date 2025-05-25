شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيل كل الفئات ووجود برلمان متوازن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سليمان وهدان، إنه يوجه التحية إلى الأحزاب السياسية التي اجتهدت وقدمت مشروعي القانونين المقدمين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس الشيوخ، (حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، حيث وجب أن يكون هناك نظام أمثل في تحقيق العدالة الدستورية في التمثيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتابع "وهدان": نظام 50% قائمة مطلقة مغلقة يمثل تحقيق مشاركة واسعة وتمثيل الفئات التي نص عليها دستور 2014، ويوسع المشاركة السياسية، و50 % فردي يتناسب مع ذاكرة الشعب المصري بأن هناك انتخابات بالنظام الفردي الذي يحقق التوازن واتصال النائب بالناخبين".

وبشأن تقسيم الدوائر، قال وهدان إن محافظة بورسعيد فيها مدينة بورسعيد تقع في قارة إفريقيا وأيضا مدينة بورفؤاد وتقع في قارة آسيا، لابد من تحقيق التوافق والتوازن، بورسعيد قبل دستور 2014 كانت 6 مقاعد، وفى انتخابات الفصل التشريعي الأول كانت 5 مقاعد وفي التقسيم الأخير أصبحت 4 مقاعد، مطالبا بمقعد إضافي لبورسعيد.

من جانبه، قال النائب علي بدر: هناك نصوص دستورية حاكمة هى التي يتم إصدار القوانين حتى لا تتعارض مع الدستور، حيث نص الدستور على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25%، وتم استحداث أقسام إدارية جديدة كان يجب أن تكون ضمن تقسيم الدوائر، والقانون الحالي حقق عدالة في التمثيل، وأعلن موافقتي على مشروعي القانونين.

وقال النائب ناصر عثمان: أعلن الموافقة على مشروع القانون المعروض الذي جاء في محله وجاء متوافقا مع طموحات جموع الشعب المصري، وهو استحقاق دستوري متعلق بتمثيل الفئات التي ميزها الدستور، وحكم المحكمة الدستورية الذي حل المسألة وأعطى سماح نسبة انحراف 25%، ونسبة تمثيل عادلة لكل المحافظات ترتب عليها توازن، ومشروع القانون جاء جاء متوازنا وسيأتي ببرلمان قادم متوازن.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن النائب إيهاب الطماوي لم يخرج عن اللائحة عندما تلى من الورقة، لأنه وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واستأنس باللائحة في المادة 301، والتلاوة ممنوعة فيما عدا ذلك.