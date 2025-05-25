شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية حزب التجمع" توافق على قوانين الانتخابات.. وتطالب بتطبيق القائمة النسبية مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وقال المغاوري، إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.

وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية من خلال الحوار الوطني وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم المقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي، كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية، فالقائمة النسبية هى الأفضل، لمراعاة التعددية الحزبية والسياسية، واختتم قائلا: "باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ولكن نناشد ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني حتى لا تكون مضيعة للوقت والأخذ بنظام القائمة النسبية في المستقبل".