مغادرة أول فوج من حجاج قرغيزيا إلى المشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - غادر أول فوج من حجاج الجمهورية القرغيزية، مطار مناس الدولي اليوم، متجهين إلى المشاعر المقدسة، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ.

وكان في وداعهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والمفتي العام لمسلمي قرغيزستان عبدالعزيز ذاكروف وعدد من المسؤولين القرغيز.

ونوه السفير الراضي، بالجهود الجليلة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

من جهتهم ثمن المسؤولون والحجاج القرغيز، الجهود التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقدموا شكرهم للمملكة وقيادتها، ودعواتهم لها بالأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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