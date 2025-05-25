"فتح" - لبنان نوهت بمضمون البيان الرئاسي المشترك: الفلسطينيون في لبنان ملتزمون بالقانون وتحت سقفه

شددت "لجنة العلاقات الوطنية لحركة فتح - إقليم لبنان، على "الحرص على تعزيز التعاون مع البلديات في مناطق تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يساهم في تنظيم الشؤون الحياتية والمعيشية وبما يخدم المصلحة العامة المشتركة".

ونوهت بـ"مضمون البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيس جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا والذي أكّد العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على كافة المستويات وعلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع احترام السيادة اللبنانية والإلتزام بالقوانين اللبنانية وتوفير الظروف اللازمة بما يضمن الحياة الكريمة للفلسطينيين دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".

وأكدت أن "الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، ملتزمون بالقانون وتحت سقفه، ولن يكونوا إلا عامل استقرار ومساعَدة للدولة اللبنانية، بعيداً عن أي تدخُّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولا أهداف سياسية ولا أمنية لهم في لبنان سوى العودة إلى ربوع وطنهم فلسطين".