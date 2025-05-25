"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل في هذه الأثناء تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا، العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى مرتفعات جبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي والبقاعَين الشرّقي والغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق التّلال والمنحدرات المطلّة على سهل البقاع وتلال برغز".

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