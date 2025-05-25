قائد الجيش هنأ العسكريين على أدائهم خلال الانتخابات: سنواصل مسيرة الشرف والتضحية والوفاء

توجَّهَ قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، بمناسبة انتهاء ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ ومهمّات حفظ الأمن المتعلّقة بها، بالتّهنئة والتّقدير إلى العسكريّين على "أدائكم المشرّف خلال مواكبة الانتخابات البلديّة والاختياريّة، في مرحلة دقيقة يشهد فيها وطننا تحدّيات استثنائيّة".

وأشار إلى أنّكم "أثبتُّم مجدّدًا أنّكم على قدر الثّقة والمسؤوليّة، حاضرين بكل التزام وانضباط، ومؤتمَنين على حماية وجه ​لبنان​ الدّيمقراطي"، مؤكّدًا أنّ "ما قمتم به لتأمين الظّروف المناسبة، ومعالجة الإشكالات بحكمة واحتراف، فضلًا عن ملاحقة مطلقي النّار وتوقيفهم، كلُّه ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وعكس صورة مشرقة عن دور الجيش كضامن للاستقرار وحامٍ للدّستور".

وشدّد هيكل على أنّ "مسؤوليّتنا كبيرة، لكن ثقتي بكم وبصلابتكم تجعلني على يقين بأنّنا سنواصل مسيرة الشّرف والتّضحية والوفاء، مهما اشتدّت الصّعاب، حفاظًا على أمن الوطن وكرامة شعبه".