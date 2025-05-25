قوى الأمن: مفرزة استقصاء بيروت أوقفت مطلوبًا لإطلاقه النار على مواطن في عين الرمانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "على أثر تداول بعض مواقع التّواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قيام شخص بإطلاق النّار على أحد المواطنين في ​عين الرمانة​، وإصابته في قدمه، باشرت القطعات المختصّة بإجراءاتها العملانيّة والاستقصائيّة لتحديد الفاعل وتوقيفه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة والتّحرّيات المكثّفة، توافرت معطيات لدى ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة شرطة بيروت، حول وجود المشتبه به في محلّة بشارة الخوري، حيث عملت على توقيفه على متن درّاجة آليّة من دون لوحات، وتبيّن أنّه يُدعى: "ح. ر." (مواليد عام 1990، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، ضُبط بحوزته المسدّس المستخدم في عمليّة إطلاق النّار. وقد اعترف بما نُسب إليه"، مشيرةً إلى أنّه "أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".