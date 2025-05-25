الخازن نوه بالدور المحوري الذي أدّاه الجيش وسائر القوى الأمنية في تأمين الانتخابات البلدية

نوّه عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، بالدور المحوري الذي أدّاه الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية في تأمين المناخ الآمن والملائم لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح.
ولفت في تصريح الى انه "مع انقضاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بسلاسة وأمان، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور الأساس الذي قامت به المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية وسائر أجهزة الدولة، والتي شكّلت مظلة وطنية نموذجية أتاحت إجراء الانتخابات بكل مسؤولية، وحرص على راحة المواطنين وحرية اختيار ممثليهم".
وأضاف:" والآن وقد طوينا صفحة الانتخابات، بات من الضروري والإنصاف أن نوجّه اهتمامنا إلى دعم هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها، بما ينعكس استقراراً وإنماءً في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبارها الركيزة الأساس لبناء الدولة ومؤسساتها".
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