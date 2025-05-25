الأشغال المتوقفة تسبب حركة مرور كثيفة على الطريق الداخلية المؤدية لمطار بيروت

تُسجَّل حركة مرور كثيفة على الطّريق الدّاخليّة المؤدّية إلى مطار بيروت الدولي، بسبب إقفال أحد المسارب جرّاء القيام بأشغال. ولكن الملفت أنّ الأشغال متوقّفة اليوم الأحد، بدل أن تكون مستمرّةً 24/24 ساعة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، وتفادي إزعاج المتّجهين إلى المطار.

ومع التّنويه بالأعمال وضرورة القيام بها لتحسين محيط مطار بيروت، لكن يجب الانتباه أكثر غلى توقيتها وانعكاساتها على السّائقين.