الداخلية الأردنية: السماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا دون موافقة مسبقة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية "السّماح للمواطنين الأردنيّين بالسّفر برًّا إلى سوريا عبر مركز حدود جابر، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، وذلك اعتبارًا من اليوم".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا القرار يأتي انسجامًا مع الإجراءات المعمول بها في المراكز الحدوديّة الأخرى، ويُستثنى من ذلك الحالات الّتي توجد فيها موانع أمنيّة تحول دون السّفر، وفقًا للإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدوديّة"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتّعليمات والإجراءات المعمول بها عند المعابر الحدودية، والتّعاون مع الكوادر الأمنيّة لضمان سلامة وسرعة إنجاز معاملات السّفر".
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